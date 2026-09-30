20 ناقدًا عربيًا من مختلف البلدان العربية يتفقون على رأي موحّد: عمرو دياب.. رقم واحد

في توافق لافت، اجتمع 20 ناقدًا عربيًا من مختلف البلدان العربية حول ترتيب موحّد لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ليأتي عمرو دياب في المركز الأول، متصدّرًا القائمة وفق مجموع أصوات النقاد.

وجاء ذلك خلال حلقة مهمة قدمتها قناة العربي حول نجوم الغناء في الوطن العربي، بمشاركة 20 ناقدًا من بلدان عربية مختلفة، حيث أُسندت إلى كل ناقد مهمة اختيار 20 اسمًا وترتيبهم وفق رؤيته.

ولضمان الحياد والمصداقية، لم تكن هناك قائمة معدّة مسبقًا، بل بدأت الاختيارات من المركز الأول وحتى المركز العشرين؛ إذ حصل الاختيار الأول على 20 نقطة، والثاني على 19 نقطة، وصولًا إلى الاختيار العشرين الذي حصل على نقطة واحدة، ثم جُمعت النقاط لتحديد الترتيب النهائي.

واعتمد النقاد في اختياراتهم على مجموعة من المعايير، من بينها تأثير الفنان وأعماله في المشهد الفني والثقافي العربي، والإبداع والابتكار، ومدى قدرة الفنان على ترك أثر في ذاكرة الجمهور ووجدانه.

وجاء الترتيب النهائي وفق اختيارات النقاد كالتالي:

1. عمرو دياب

2. كاظم الساهر

3. جورج وسوف

4. راغب علامة

5. الشاب خالد

6. أصالة

7. نجوى كرم

8. حميد الشاعري

9. إيهاب توفيق

10. محمد فؤاد

11. عبدالمجيد عبدالله

12. وائل كفوري

13. مصطفى قمر

14. لطيفة

15. الشاب مامي

16. نوال الزغبي

17. راشد الماجد

18. أنغام

19. عبدالله الرويشد

20. ذكرى

اختيار عمرو دياب للمركز الأول يعكس حجم حضوره وتأثيره الممتد في المشهد الغنائي العربي، وقدرته على ترك بصمة واضحة في ذاكرة أجيال متعاقبة.