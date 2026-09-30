وزير الاستثمار يبحث مع 6 شركات دولية فرص التوسع والاستثمار في مصر

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس، فرص التوسع والاستثمار في مصر مع ممثلي 6 شركات ومجموعات فرنسية ودولية، هي Roullier وSalins وAirbus وSEMMARIS وMistral AI وRosetta Omics.

حيث استعرض الدكتور فريد خلال اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، موضحًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد استقرارًا رغم تداعيات التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن الوزارة ناقشت خلال اللقاء مع المستثمرين وأصحاب الشركات الفرص الاقتصادية التي توفرها مصر بعدة قطاعات وأجندة الإصلاحات الجاري تنفيذها لتطوير بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة وتنافسية خدمات المستثمرين، ليؤكد أن التركيز حاليًا ينصب على تعزيز الرقمنة لتحسين الحوكمة والتسهيل على المستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التأسيس والترخيص والتشغيل والإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تسوية الملعب وتكافؤ الفرص ما يسمى (leveling the playing field) أمام جميع المستثمرين كأحد آليات تحفيز وجذب المستثمرين.

حيث شارك في الاجتماعات Jean-Christophe Roubin، مدير الشؤون الدولية والشؤون العامة بمجموعة Groupe Roullier الفرنسية، Bertrand Ambroise، مدير الأعمال الدولية بشركة SEMMARIS الفرنسية، وعدد من قيادات وممثلي الشركات الأخرى.

وتناولت الاجتماعات عددًا من المجالات التي تمثل نطاق عمل هذه الشركات العالمية، ومن بينها الصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وإنتاج الملح والتصنيع، وصناعة الطيران، واللوجستيات الزراعية والغذائية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وزير الاستثمار: نواصل الإعداد الجيد والترويج للفرص الاستثمارية

وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مواصلة الإعداد الجيد والترويج للفرص الاستثمارية التي يزخر بها السوق المصرية لدى الشركات والمؤسسات العالمية، مع الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لطبيعة كل مشروع ومراحل تطوره، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي.