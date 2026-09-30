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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الشباك الواحد وبدون طفاية أو حقيبة إسعافات.. هدية من الداخلية للمواطنين فى وحدات المرور

تراخيص السيارات
تراخيص السيارات
مصطفى الرماح

خطوات جديدة تتخذها وزارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات المرورية، وتبسيط إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات والقيادة، بما يواكب توجه الدولة نحو تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة، ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل داخل وحدات المرور، وتقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة، مع العمل على تقليل الوقت والجهد والتكاليف التي يتحملها المواطن خلال إنهاء معاملاته.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، من شأنها تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة، إلى جانب خفض قيمة الرسوم المرتبطة بهذه الخدمات.

ومن أبرز الإجراءات الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، بحيث يتمكن المواطن من إنهاء إجراءات الخدمة بصورة أكثر سهولة، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة وفقًا لنوع الرخصة داخل وحدة المرور من خلال نظام التحصيل الإلكتروني.

كما أكدت الوزارة عدم مطالبة المواطنين بسداد أي مبالغ مالية أخرى أثناء إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والشفافية في إجراءات الحصول على الخدمة.

وفي إطار التيسير على المواطنين كذلك، تقرر إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، والتي كانت تشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وذلك بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بصورة تساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرورية.

وتعكس الإجراءات الجديدة توجه وزارة الداخلية نحو تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، والانتقال إلى منظومة أكثر تنظيمًا تعتمد على التحصيل الإلكتروني وتبسيط خطوات الحصول على الخدمة، بما يقلل من الوقت والجهد المبذول في إنهاء معاملات التراخيص.

كما من شأن تطبيق هذه الإجراءات تحقيق انخفاض في قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص، بما يمثل جانبًا إضافيًا من جهود الوزارة في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين.

وتأتي تلك الخطوات في إطار اهتمام وزارة الداخلية المستمر بتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات المرور، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سهولة ويسر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات.



 

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