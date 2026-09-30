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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جلسات البرلمان 1 و4 و5 أكتوبر.. اعتراض رئاسي وانتخابات مكاتب اللجان النوعية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يعقد مجلس النواب جلساته العامة أيام الخميس والأحد والإثنين، الموافق 1 و4 و5 أكتوبر 2026، لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وإجراءات تشكيل وانتخابات مكاتب اللجان النوعية.

ويشهد جدول أعمال يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 عرض كتاب السيد رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة (25) من مواد مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن الاعتراض.

جلسات النواب بدور الانعقاد الثاني

ويواصل المجلس جلساته العامة يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، حيث تعقد الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

وتعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، تعقد الجلسة الثالثة، وتتضمن إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

أما يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، فيتضمن جدول أعمال المجلس ما يستجد من أعمال.


 

مجلس النواب قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة القوات المسلحة

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