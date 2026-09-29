تعلمت منه الكثير.. عبد اللطيف صبحي ينعى رئيس نادي 6 أكتوبر الأسبق

نعى الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، الدكتور محمد السيد الأمين، رئيس النادي الأسبق،

ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد السابق، الذي وافته المنية اليوم، معربًا عن حزنه لرحيل أحد أبرز الشخصيات التي كان لها تأثير كبير في مسيرته.

وكتب عبد اللطيف صبحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: «البقاء والدوام لله، توفي اليوم أستاذي الغالي ورئيس نادي ٦ أكتوبر الأسبق الأستاذ الدكتور محمد السيد الأمين».

وأضاف رئيس نادي 6 أكتوبر: «أشهد الله أني تعلمت منه الكثير، وكان مثالًا للقيم والأخلاقيات، وكان دائمًا داعمًا وسندًا. افتقدت حضرتك يا دكتور محمد، وأدعو الله أن يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويسكنك فسيح جناته».

واستذكر عبد اللطيف صبحي خلال نعيه ما تعلمه من الراحل، مشيرًا إلى مكانته الكبيرة لديه، والدور الذي لعبه في دعمه ومساندته، مؤكدًا أن رحيله يمثل فقدانًا لشخصية تركت أثرًا طيبًا لدى من عرفوه.

واختتم رئيس نادي 6 أكتوبر نعيه قائلًا: «وإنا لله وإنا إليه راجعون».