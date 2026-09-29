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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الدماطي: اختفاء الروح بين جماهير الأهلي والزمالك خطر.. كانوا بيروحوا الماتش مع بعض

محمد الدماطي
محمد الدماطي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن العلاقة بين جماهير الأهلي والزمالك شهدت تغيرًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حالة العداء المتزايدة بين الجماهير تمثل أمرًا خطيرًا.

وقال الدماطي، خلال تصريحات عبر بودكاست «إحنا الإيجبشن ليج»: «أنا طول عمري بقول جمهور الأهلي والزمالك مفيش بينهم عداوة. جمهور الأهلي والزمالك كان بيدخل الاستاد مع بعض ويرجع مع بعض، جوا الملعب يشتموا بعض ومش عارف بيعملوا إيه، وبعدها يطلعوا يروحوا مع بعض، يركبوا مترو واحد ويركبوا واحدة».

وأضاف: «أعرف أصحابي الأهلاوية والزملكاوية بيروحوا الماتشات مع بعض في عربية واحدة، ده بيدخل هنا وده بيدخل هنا ويقطعوا في بعض وكل حاجة، وبعد الماتش خلاص وبينسوا».

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن هذه الروح لم تعد موجودة بالشكل نفسه في الوقت الحالي، محذرًا من تداعيات تصاعد حالة العداء بين الجماهير.

وتابع: «فده مبقاش موجود دلوقت، وده خطر.. خطر عامة إنك توصل لمرحلة من العداء الرهيب اللي بقى موجود، والشتيمة برافهية اللي بقت موجودة وبقت مؤثرة على الجمهور، وبالذات جمهور الأهلي».

واختتم الدماطي حديثه قائلًا: «لأن أنت الطرف الأقوى، وأنت الطرف الأكبر، وأنت الطرف الأكثر تحقيقًا للبطولات، أنت الطرف الأكثر نجاحًا».

محمد الدماطي الأهلي جماهير الأهلي والزمالك جماهير الاهلي

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