وكالة الفضاء المصرية ترصد أكثر من 3 آلاف قطعة زراعية بشرق العوينات بمساحة تقترب من نصف مليون فدان

كشفت بيانات وتحليلات الصور الفضائية لمنطقة شرق العوينات عن وجود أكثر من 3 آلاف دائرة زراعية تعمل بنظام الري المحوري، بإجمالي مساحة تقديرية تقترب من نصف مليون فدان.

وأوضحت وكالة الفضاء المصرية، في بيان أصدرته اليوم /الثلاثاء/، أن الصورة الفضائية التُقطت لمنطقة شرق العوينات في 26 مارس الماضي، وأظهرت انتشارا واسعا لأنماط الزراعة والري المحوري في المنطقة الصحراوية.

وأشارت إلى أن تحليل البيانات الفضائية شمل تطبيق مؤشر صحة النبات (NDVI) لتحديد المناطق التي يظهر بها نشاط نباتي وزراعات قائمة، إلى جانب استخدام نماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخراج أراضي الري المحوري وتحديدها بصورة آلية.

وأظهرت نتائج التحليل، ضمن النطاق الجغرافي المستخدم، رصد أكثر من 3 آلاف دائرة لقطع أراضٍ زراعية تعتمد على الري المحوري، بمساحة إجمالية تقديرية تقترب من نصف مليون فدان.

وأكدت الوكالة أن تحليل الصور الفضائية يحول المشاهد التي تلتقطها الأقمار الصناعية إلى بيانات ومؤشرات قابلة للقياس، بما يدعم متابعة الأنشطة الزراعية والتخطيط وصناعة القرار.