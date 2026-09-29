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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يتحرك لضم حسام عبد المجيد في يناير.. ماذا يحدث في الكواليس؟

الحسين عموتة
الحسين عموتة
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلا عن مصدر داخل الأهلي، عن اهتمام الحسين عموتة بالتعاقد مع حسام عبد المجيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب أحمد حسن: «مصدر في الأهلي: الحسين عموتة أشاد بمستوى حسام عبدالمجيد خلال مشاركته أمام أنجولا وجنوب السودان وطلب ضمه في يناير المقبل لحل الأزمة الدفاعية».

وتأتي هذه الأنباء في ظل الاهتمام بمستوى حسام عبد المجيد، بعد مشاركته مع منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب السودان، والإشادة بالمستوى الذي قدمه خلال المباراتين.

ويترقب موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تردد بشأن رغبة الحسين عموتة في ضمه خلال يناير المقبل لتدعيم الخط الخلفي.

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى خمسة أهداف، ليحقق انتصاره الأول في مشوار التصفيات ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وافتتح مصطفى عبد الرؤوف زيكو التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 35، بعدما منح الفراعنة الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي، وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن ينجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 76.

وعاد مرموش للتألق مجددًا، وسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 80، ليعزز تقدم الفراعنة، قبل أن يختتم حمزة عبد الكريم مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وحل منتخب أنجولا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

أحمد حسن الأهلي الحسين عموتة حسام عبد المجيد

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