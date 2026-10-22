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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الوداد المغربي يفسخ عقد باولو سيرجيو بعد تراجع النتائج في الدوري

الوداد المغربي
الوداد المغربي
حمزة شعيب

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو، بعد فترة قصيرة من توليه القيادة الفنية للفريق، في ظل تراجع النتائج خلال منافسات الدوري المغربي.

وكان الوداد قد تعاقد مع باولو سيرجيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على أمل تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على الألقاب، إلا أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر خلال المباريات الأولى من الموسم.

وجاء قرار إنهاء التعاقد؛ عقب تعادل الوداد على ملعبه أمام اتحاد أمل تزنيت بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الدوري المغربي، وهي النتيجة التي زادت الضغوط على الجهاز الفني.

أرقام باولو سيرجيو مع الوداد المغربي

وخاض الوداد 4 مباريات في الدوري المغربي تحت قيادة المدرب البرتغالي، حقق خلالها فوزًا واحدًا، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى هزيمة واحدة، ليحصد 5 نقاط ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وأثارت النتائج التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية تساؤلات بشأن قدرته على المنافسة، لتقرر إدارة النادي إنهاء التجربة الفنية والبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

نصر الدين النابي الأقرب لتدريب الوداد

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول إدارة الوداد في مفاوضات مع المدرب التونسي نصر الدين النابي، تمهيدًا لتوليه المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لباولو سيرجيو.

وبحسب ما أوردته صحيفة «المنتخب» المغربية، فإن النابي بات من أبرز المرشحين لتدريب الوداد، في انتظار تطورات المفاوضات بين الطرفين.

وتسعى إدارة النادي المغربي إلى حسم ملف المدير الفني الجديد سريعًا، من أجل استعادة التوازن وتحسين نتائج الفريق في منافسات الدوري، بما يتناسب مع طموحات جماهير الوداد خلال الموسم الحالي.

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