ابن زين الدين زيدان: لن أعيش في جلباب أبي وأريد صناعة اسمي في عام كرة القدم

يسعى إلياس زيدان، الابن الأصغر لأسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، إلى بناء مسيرته الاحترافية بعيدًا عن المقارنات المستمرة مع والده، مؤكدًا رغبته في إثبات قدراته داخل المستطيل الأخضر، وصناعة اسم خاص به في عالم كرة القدم، رغم الضغوط التي تفرضها الشهرة والإرث الكبير الذي يحمله اسم العائلة.

وأكد إلياس، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أنه يفضل الظهور باسمه الأول على قميصه بدلًا من استخدام اسم العائلة، في خطوة تعكس رغبته في التركيز على شخصيته الكروية المستقلة، بعيدًا عن إرث والده الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة.

إلياس زيدان يختار اسمه الأول بعيدًا عن شهرة والده

كشف اللاعب الشاب أنه اعتاد استخدام اسمه الأول على قميصه خلال تجربته السابقة مع ريال بيتيس الإسباني، مؤكدًا رغبته في الاستمرار على النهج نفسه خلال مسيرته المقبلة.

وقال إلياس: «في ريال بيتيس، كان اسمي إلياس مطبوعًا على قميصي. أردت الحفاظ على هذا التقليد، دون أي نية للاختباء وراء اسمي الحقيقي».

وأوضح نجل أسطورة الكرة الفرنسية أن نشأته داخل عائلة ارتبطت بكرة القدم جعلت دخوله عالم اللعبة أمرًا طبيعيًا، لكنه في الوقت نفسه يسعى إلى رسم مساره الخاص، بعيدًا عن الاكتفاء بالاستفادة من شهرة والده.

وأضاف: «كرة القدم جزءًا لا يتجزأ من عائلتنا، وبما أنني نشأت في هذا العالم منذ الصغر، كان من الطبيعي أن أرغب في السير على خطى والدي، لكنني أريد أن أكتب قصتي الخاصة».

نجل زيدان يعترف بصعوبة المقارنات المستمرة

واعترف إلياس زيدان بأن الانتماء إلى عائلة تحمل اسمًا كبيرًا في عالم كرة القدم له جوانب إيجابية، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات إضافية على اللاعب الشاب، خاصة فيما يتعلق بمتابعة أدائه ومقارنته باستمرار بوالده.

وأشار إلى أن الضغوط الناتجة عن الشهرة قد تجعل مرحلة التطور أكثر صعوبة، في ظل التدقيق المستمر في كل خطوة يتخذها داخل الملعب وخارجه.

وقال: «عندما تكون شابًا، فإن أهم شيء هو القدرة على التطور دون أن تكون تحت المراقبة الدائمة، وكان ذلك صعبًا بعض الشيء».

وأكد إلياس اعتزازه بوالده، الذي قدم له الكثير من النصائح وحرص على دعمه خلال رحلته الكروية، مشيرًا إلى أن الدعم العائلي يمثل عنصرًا مهمًا في مسيرته، حتى مع الضغوط التي تفرضها المقارنات والاسم الشهير.

محطة جديدة في مسيرة إلياس زيدان

ويخوض إلياس، البالغ من العمر 20 عامًا، مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بعد انضمامه إلى النجم الأحمر بلجراد الصربي، حيث يأمل في استغلال الفرصة لإثبات قدراته وتطوير مستواه من خلال اللعب لنادٍ عريق يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وأبدى اللاعب سعادته بخوض هذه التجربة، معتبرًا أن انتقاله إلى الفريق الصربي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاته، واكتساب المزيد من الخبرات التي تساعده على التقدم في مسيرته.

ويرى إلياس أن المرحلة الحالية تتطلب منه التركيز على الأداء والعمل اليومي، بدلًا من الانشغال بالتوقعات المحيطة بمستقبله أو محاولة مجاراة الإنجازات التي حققها والده خلال مسيرته الاستثنائية.

إلياس زيدان يتمسك بتجربته الخاصة وطموحاته المستقبلية

وتحدث اللاعب الشاب عن تأثير سنوات تكوينه في إسبانيا على شخصيته الكروية، موضحًا أنها أسهمت في تشكيل خلفيته داخل الملعب، بينما يسعى أيضًا إلى اكتساب العقلية الفرنسية والاستفادة من مختلف التجارب التي مر بها.

وشدد إلياس على أنه لا يريد تحميل نفسه ضغوطًا إضافية بسبب اسم عائلته، مفضلًا توجيه تركيزه إلى تطوير مستواه وتقديم أفضل ما لديه مع فريقه الحالي.

ويتمثل هدف ابن زين الدين زيدان في الوقت الراهن في مواصلة التطور، ومساعدة النجم الأحمر بلجراد على تحقيق الانتصارات، وبناء مسيرة تمنحه مكانته الخاصة في عالم كرة القدم.