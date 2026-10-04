زيدان يدعم رونالدو بعد أزمته الأخيرة مع المنتخب البرتغالي

عبر زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي اليوم عن دعمه لقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بعد أزمته الأخيرة داخل المنتخب مع المدرب خورخي جيسوس.

وتزامنت مسيرة رونالدو في ريال مدريد الإسباني مع قيادة زيدان للفريق وحققا سويًا مجموعة من البطولات الكبرى للنادي الملكي.

وبدأت الأزمة في مباراة النرويج في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي بعدما بقي رونالدو على مقاعد البدلاء رغم مشاركته في عمليات الإحماء وسط تقارير عن وجود اتفاق سابق بشأن المباريات التي سيشارك فيها خلال فترة التوقف الدولي.

وأعلن رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قراره مغادرة معسكر منتخب البرتغال عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده جورجي جيسوس وبعد محادثة مع بيدرو بروينسا، وتطور الأمر لتدخل حكومي من قبل لويس مونينيجرو رئيس الوزراء لحل الأزمة بعدما أجرى اتصالاً مع جيسوس المدير الفني للمنتخب، في اليوم نفسه الذي أعلن فيه النجم كريستيانو رونالدو مغادرة معسكر المنتخب.

وتطرق زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية للحديث عن مجموعة من الأمور كان من بينها أزمة رونالدو الأخيرة في المنتخب البرتغالي.

وقال زيدان معلقًا على أزمة رونالدو: "لا أعتقد أنه يجب علينا تحديدًا الإشادة بمسيرته العظيمة وما حققه كان استثنائيًا .. لقد كان لي الحظ في تدريبه وجعلني أفوز بأشياء لا تصدق، لذا أرفع القبعة لكريستيانو".

وأضاف: "لدي دائمًا احترام كبير بشكل عام لجميع اللاعبين، وخاصة لأولئك الذين قضيت معهم وقتًا، ولا سيما كريستيانو الذي جعلنا نفوز بالكثير من الأشياء".

وعن مباراة المنتخب أمام بلجيكا غدًا الإثنين، قال زيدان: "أعتقد أنهم لعبوا بشكل ممتاز في المباراة الأولى.. لقد صعّبوا علينا الأمور من الناحية التكتيكية، لكننا تمكّنا من الفوز.. شاهدت مباراتهم ضد تركيا، بإمكانهم إحداث مشاكل لأي فريق".

وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى (المستوى الأول) برصيد 7 نقاط جمعتها من 3 مباريات حققت خلالها الفوز على كلٍ من بلجيكا وتركيا والتعادل مع إيطاليا، أما بلجيكا فقد حصلت على 6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام تركيا وإيطاليا والهزيمة أمام فرنسا.