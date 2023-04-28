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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي توسان في مصر .. صور

هيونداي توسان
هيونداي توسان

تعتبر السيارة هيونداي توسان، واحدة من اشهر السيارات الرياضية المقدمة داخل السوق المصري من فئة الـ SUV، والتي تحمل توقيع الصانع الكوري الجنوبي، حيث تنطلق محليًا من خلال باقة من التجهيزات الفنية، مع قيمة سعرية رسمية تبدأ من مليون و 40 ألف جنيه.

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وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية لجميع فئات السيارة هيونداي توسان المقدمة في مصر 

هيونداي توسان
  • تحتاج السيارة هيونداي توسان مدة قدرها 9 ثواني للوصول من النقطة 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 201 كيلومتر/ساعة.
هيونداي توسان
  • تستهلك السيارة هيونداي توسان نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بيما تعتمد في قدراتها الفنية على علبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 7 سرعات.
هيونداي توسان
  • وتعمل السيارة هيونداي توسان عبر منظومة الجر الامامي للعجلات، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
هيونداي توسان

احدث اسعار السيارة هيونداي توسان في السوق المصري 

 

الفئة الاولى SHADOW هيونداي توسان 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 1,040,000 جنيه.  

 

الفئة الثانية BLAZE هيونداي توسان 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 1,075,000 جنيه.

 

الفئة الثالة REDINE هيونداي توسان 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 1,155,000 جنيه.

 

الفئة الرابعة NIGHT هيونداي توسان 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 1,265,000 جنيه.

 

الفئة الخامسة MID-NIGHT هيونداي توسان 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 1,275,000 جنيه.

 

الفئة السادسة BLACK DIAMOND هيونداي توسان 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 1,355,000 جنيه.

 

الفئة السابعة COLLECTOR هيونداي توسان 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 1,365,000 جنيه.

هيونداي توسان فئات السيارة هيونداي توسان الأسعار الرسمية SUV

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