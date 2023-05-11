سكودا مستعملة بـ 160 ألف جنيه| صور

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وذلك لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 أحد أشهر الإصدارات بالسوق المصري، حيث تأتي بالمميزات، مثل تصميمها الأنيق وجودتها العالية مقارنة بالعديد من المنافسين.

مواصفات السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 بمحرك أربعة سلندر، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

تتسارع السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 14.6 ثانية، وتستهلك السيارة 11.7 لتر بنزين لكل 100 كم.

وبلغت قراءة العداد في السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

أسعار السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 مستعملة

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.