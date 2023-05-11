هيونداي وشيري ..سيارات 2023 متوفرة في مبادرة الإحلال بمصر| صور

أعلنت الحكومة المصرية سابقا عن مبادرة جديدة هدفها إتاحة السيارات الجديدة أمام المواطنين من خلال استبدالها بالسيارة القديمة .

توفر مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية في مصر، لعملائها المقبلين على شراء سيارة داخل المبادرة عدد 5 سيارات موديل 2023 جميعهم مجمع محليا، لاختيار السيارة الأنسب للمقلبين علي الشراء منهم .

يقدم موقع صدى اللبد الإخباري أنواع الـ 5 سيارات التي تم أتاحتهم أمام المواطنين لاستبدالها بالقديمة ومن هذه السيارات ، شيري تيجو3، وبي واي دي f3:

1- شيري اريزو 5

تتسارع سيارة شيري اريزو 5 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة، وتستهلك السيارة 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي، ويصل سعة خزان وقود سيارة شيري اريزو 5 الي 48 لتر، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، مدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك .

شيري اريزو 5 موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 400 ألف جنيه للفئه الأولي ، و 440 ألف جنيه للفئة الثانية، و 465 ألف جنيه للفئة الثالثة .

2- بي واي دي‬ F3

تخرج سيارة بي واي دي‬ F3 قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي الي 180 كم/ساعة، ويصل خزان وقودها الي 50 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 145 نيوتن/متر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه محركها الي 1500 سي سي.

بي واي دي‬ F3 موديل 2023

سعر سيارة بي واي دي‬ F3 موديل 2023 يبدأ من 400 ألف جنيه للفئة الأولي، و 450 ألف جنيه للفئة الثانية .

3- هيونداي اكسنت RB

تستهلك سيارة هيونداي اكسنت RB من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي، ويصل سعة خزان وقودها الي 43 لتر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعة سيارة هيونداي اكسنت RB القصوى الي 185 كم/ساعة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تتوافر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 460 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي 509 ألف جنيه .

4- شيري تيجو 3

يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 3 الي 55 لتر، وتستهلك 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة سيارة شيري تيجو 3 القصوى الي 180 كم/ساعة، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 160 نيوتن/متر.

شيري تيجو 3 موديل 2023

تأتي سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها 471 ألف جنيه .

5- هيونداي إلنترا HD

تخرج سيارة هيونداي إلنترا HD عزم أقصي للدوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 121 حصان، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، ويصل سعة خزان وقود سيارة هيونداي إلنترا HD الي 53 لتر، وتستهلك 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

تتوافر سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 560 الف جنيه للفئة الأولي ، و 595 الف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً.