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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة.. سعر بي واي دي F3 السيدان 2023 الجديدة في مصر

بي واي دي F3 2023
بي واي دي F3 2023

يضم السوق المصري للسيارات جميع أنواع السيارات الجديدة موديل 2023، ولكن هذه الطرازات تم توافرها في سوق السيارات المصري بأسعار مرتفعة جدا، بالإضافة الي أن زيادات الأسعار مازالت مستمرة.

وجاءت تلك الزيادات نتيجة العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، وعدم توافر بعض الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات .

بي واي دي F3 موديل 2023

أسعار بي واي دي F3 الصينية 2023 الجديدة

موعد تقديم بي واي دي الكهربائية في مصر | تفاصيل

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة بي واي دي F3 السيدان موديل 2023 بعد الزيادات التي شهدتها الأخيرة التي تصل الي 20 ألف جنيه :

وسائل الأمان لـ بي واي دي F3

بي واي دي F3 موديل 2023

زودت سيارة بي واي دي F3 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وأحزمة أمان.

محرك بي واي دي F3

بي واي دي F3 موديل 2023

تنتج سيارة  بي واي دي F3 السيدان عزم أقصي للدوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج سيارة  بي واي دي F3  قوة قدرها 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

مقصورة بي واي دي F3

مقصورة بي واي دي F3 موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة  بي واي دي F3 السيدان علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، راديو، وكاسيت، ونظام صتي، ومدخل AUX، ومدخل USB، وزجاج كهربائي، وفرش مقاعد من الجلد، وتكييف، وريموت كنترول، وباور ستيرنج ، وإنذار ضد السرقة.

سعر بي واي دي F3

بي واي دي F3 موديل 2023

تباع الفئة الأولي من سيارة  بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 400 ألف جنيه، بدلاً من 380 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة  بي واي دي F3  موديل 2023 تباع بسعر 450 ألف جنيه، بدلاً من 430 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.

 

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