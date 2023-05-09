أوبر وكريم .. أسعار جديدة لـ بى واى دى F3 فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بي واي دي، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة F3 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات.

السيارة بي واي دي F3 موديل 2023

وتعتبر السيارة F3 موديل 2023 من ضمن السيارات السيدان، والتى تأتى بفئتين سعريتين داخل السوق المحلى المصرى ، وتم زيادة سعرها بمقدار 10 آلاف جنيه اول امس ، واليوم تم زياداتها 10 الاف جنيه مرة اخرى .

ومن المعروف ان السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 ، من اشهر السيارات السيدان داخل السوق المحلى المصرى ، والتى تصلح بكشل مميز للعمل داخل شركات تاجير السيارات الخاصة مثل أوبر وكريم .

السيارة بي واي دي F3 موديل 2023

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

السيارة بي واي دي F3 موديل 2023

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 على نظام صوتي وترفهي، ومكيف للهواء، بالإضافة إلى مدخل AUX، وزجاج كهربائي التحكم بالناحية الامامية والخلفية، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة "باور"، ولوحة عدادات بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

وتضم السيارة بي واي دي F3موديل 2023 ، عدة تجهيزات ومنها فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

السيارة بي واي دي F3 موديل 2023

اما عن أسعار BYD F3 موديل 2023

وصعدت أسعار سيارات «BYD F3» الفئة الأولى «M/T» إلى 400 ألف جنيه، بدلا من 390 ألف.

وارتفعت أسعار طرازات «بي واي دي F3» الفئة الثانية «A/T» إلى 450 ألف جنيه، مقابل 440 ألف.