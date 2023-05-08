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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأرخص سيارة بـ سوزوكى

سوزوكي إسبريسو موديل
سوزوكي إسبريسو موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة اسبريسو موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتعتبر السيارة اسبريسو موديل 2022 من ضمن السيارات الرياضية الـ SUV متعددة الاستخدام ، والتى تأتى بفئة سعرية واحدة داخل السوق المحلية المصرية .

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ومن المعروف ان السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 3 سلندر سعته 1000 سي سي ، بقوة 68 حصان، وعزم اقصي للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتتسارع السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 من وضع الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022، بطول 3565 مم، و عرض 1520  مم، و ارتفاع 1564 مم، وسعة النشطة الخلفية 239 لتر .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتاتى السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، بعجلات 14 بوصة ، ومصابيح أمامية للضباب ، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، و مرايات جانبية يدوية، ومصابيح خلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، و حساسات للركن في الخلف .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

اما المقصورة الداخلية لسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، فتاتى بزجاج كهربائي ، وعدادات رقمية ، وبلوتوث، وشاشة 7 بوصة، ومكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية،و2 مكبر صوت، ومخرج كهرباء 12 فولت.

 

وتضم السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، ايرباج أمامي، وفرامل ABS، وايموبليزر، وقفل أمان للأبواب الخلفية، وسنتر لوك .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

اما عن اسعار سوزوكى اسبريسو مانيوال / فول اوبشن ، تاتى بسعر 339,900 جنيه .

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