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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأسعار شانجان الجديدة في مصر

القائمة الكاملة لأسعار
القائمة الكاملة لأسعار شانجان الجديدة في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شانجان ، عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

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جيلي تعلن عن السعر الجديد لـ أوكافانجو بمصر

وتعتبر السيارات شانجان CS35 Plus الجديدة ، و شانجان CS55 PLUS ، هم من تم تحريك اسعارهم موديل 2022 ، و من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، وتم زيادة سعرهما بمقدار من 20 ألف جنيه الى 30 الف جنيه .

 

1- شانجان CS35 Plus 

شانجان CS35 Plus 

وتاتى شانجان CS35 PLUS موديل 2022 ، ضمن سيارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتستمد قوتها من خلال محرك بقوة 160 حصانا، سعة 1400 سي سي "تيربو"، وبعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات .

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2022 ، بطول 4330 مم، و 1825 مم للعرض، و 1660 مم للارتفاع، و قاعدة عجلات طولها 2600 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 403 لتر، و 53 لتر لسعة خزان الوقود .

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة : 

- فئة إليت 820 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه. 

- فئة بريميوم 870 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه بزيادة 20 الف جنيه.

- فئة فلاج شيب 930 ألف جنيه بدلاً من 910 ألف جنيه بزيادة 20 الف جنيه. 

 

2-  شانجان CS55 PLUS

شانجان CS55 PLUS

تعتمد السيارة شانجان CS55 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ان يولد قوة اجمالية قدرها 185 حصانا، بالاضافة إلى 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء طراز DSG تتكون من 7 سرعات، حيث تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة : 

- فئة إليت 950 ألف جنيه بدلاً من 920 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة بريميوم مليون و25 ألف جنيه بدلاً من 995 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة فلاج شيب مليون  و75 ألف جنيه بدلاً من مليون  و45 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه. 

 

اما عن باقى طرازات الشركة ، فقد تم تثبيت اسعارهم وهم : 

 

3-  شانجان ألسفن

شانجان ألسفن

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه         

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه      

 

4- شانجان ايدو

شانجان ايدو

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 385,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 410,000 جنيه      

 

5- شانجان CS 15

شانجان CS 15

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 440,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 465,000 جنيه      

 

6- شانجان CS 55

شانجان CS 55

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 775,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 840,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L3 2022 بسعر 880,000 جنيه      

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