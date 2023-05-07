اشتري byd Seagull الكهربائية بـ 600 ألف جنيه وضمان 8 سنوات

كشف وكيل شركة بي واي دي للسيارات في مصر عن طرازه الجديد byd Seagull الكهربائية بالكامل موديل 2023 ، وتنتمي سيارة byd Seagull الكهربائية الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

byd Seagull الكهربائية الجديدة موديل 2023

وسائل الأمان لـ byd Seagull

وزوّدت سيارة byd Seagull الكهربائية موديل 2023 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة الفرامل منها ABS، و EBD، و EBA،و CBC، ونظام الفرامل المساعدة BA، ونظام تنبيه لربط أحزمة الأمان، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

سيارة byd Seagull الكهربائية الجديدة موديل 2023

مقصورة byd Seagull

وتمتلك سيارة byd Seagull موديل 2023 الكهربائية مجموعة من التجهيزات الحديثة والمتقدمة منها، شاشة ترفيه وسطية مقاس 10.1 بوصة، وشاشة معلومات مقاس 7 بوصة، وتكييف هواء يدوي.

مقصورة byd Seagull الكهربائية الجديدة موديل 2023

محرك byd Seagull

وتحتوي سيارة بي واي دي Seagull موديل 2023 علي بطارية كهربائية سعة 30 كيلووات، أو بطارية أخري بسعة 38 كيلووات، ويمكن لسيارة Seagull الكهربائية قطع مسافة تصل الي 305 أو 405 كم/ساعة قبل الحاجة لأعاده شحنها مرة أخري، ويمكن شحن سيارة سيارة Seagull الكهربائية حتي 80% بخاصية الشحن السريع في مدة قدرها 30 دقيقة، وتملك محرك كهربائي ينتج قوة 75 حصان، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن/متر، وتصل سرعة سيارة بي واي دي الكهربائية الجديدة القصوى إلي 130 كم/ساعه.

byd Seagull الكهربائية موديل 2023

سعر byd Seagull

وتبدأ أسعار سيارة byd Seagull الكهربائية الجديدة موديل 2023 من 20 ألف دولار، أي ما يعادل 605 آلاف جنيه مصري تقريباً للفئة الأولى، وتقدم الفئة الثانية بسعر 21 ألف دولار، أي ما يعادل 635 ألف جنيه مصري تقريباً، وبالنسبة للفئة الثالثة من سيارة byd Seagull تباع بسعر 22 ألف دولار، أي ما يعادل 665 ألف جنيه مصري تقريباً.

byd Seagull الكهربائية الجديدة موديل 2023

الجدير بالذكر أن أسعار سيارة byd Seagull الكهربائية الجديدة موديل 2023 تشمل كافة المصروفات حتى الاستلام، وتقدم السيارة بضمان 8 سنوات على البطارية.