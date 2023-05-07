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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري byd Seagull الكهربائية بـ 600 ألف جنيه وضمان 8 سنوات

سيارة byd Seagull
سيارة byd Seagull 2023 الكهربائية

كشف وكيل شركة بي واي دي للسيارات في مصر عن طرازه الجديد byd Seagull  الكهربائية بالكامل موديل 2023 ، وتنتمي سيارة byd Seagull الكهربائية الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

byd Seagull  الكهربائية الجديدة موديل 2023

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وسائل الأمان لـ  byd Seagull

وزوّدت سيارة  byd Seagull  الكهربائية موديل 2023 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها،  وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة الفرامل منها ABS،  و EBD، و EBA،و CBC، ونظام الفرامل المساعدة BA، ونظام تنبيه لربط أحزمة الأمان، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

سيارة  byd Seagull  الكهربائية الجديدة موديل 2023

مقصورة  byd Seagull

وتمتلك سيارة  byd Seagull  موديل 2023 الكهربائية مجموعة من التجهيزات الحديثة والمتقدمة منها، شاشة ترفيه وسطية مقاس 10.1 بوصة، وشاشة معلومات مقاس 7 بوصة، وتكييف هواء يدوي.

مقصورة byd Seagull  الكهربائية الجديدة موديل 2023

محرك byd Seagull

وتحتوي سيارة بي واي دي Seagull موديل 2023 علي بطارية كهربائية سعة 30 كيلووات، أو بطارية أخري بسعة 38 كيلووات، ويمكن لسيارة Seagull الكهربائية قطع مسافة تصل الي 305 أو 405 كم/ساعة قبل الحاجة لأعاده شحنها مرة أخري، ويمكن شحن سيارة سيارة Seagull الكهربائية حتي  80% بخاصية الشحن السريع في مدة قدرها 30 دقيقة، وتملك محرك كهربائي ينتج قوة 75 حصان، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن/متر، وتصل سرعة سيارة بي واي دي الكهربائية الجديدة القصوى إلي 130 كم/ساعه.

byd Seagull  الكهربائية موديل 2023

سعر  byd Seagull

وتبدأ أسعار سيارة  byd Seagull  الكهربائية الجديدة موديل 2023 من 20 ألف دولار، أي ما يعادل 605 آلاف جنيه مصري تقريباً للفئة الأولى، وتقدم الفئة الثانية بسعر 21 ألف دولار، أي ما يعادل 635 ألف جنيه مصري تقريباً، وبالنسبة للفئة الثالثة من سيارة  byd Seagull تباع بسعر  22 ألف دولار، أي ما يعادل 665 ألف جنيه مصري تقريباً.

byd Seagull  الكهربائية الجديدة موديل 2023

الجدير بالذكر أن أسعار سيارة  byd Seagull  الكهربائية الجديدة موديل 2023 تشمل كافة المصروفات حتى الاستلام، وتقدم السيارة بضمان 8 سنوات على البطارية.

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