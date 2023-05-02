أسعار بي واي دي F3 الصينية 2023 الجديدة

شهدت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 خلال الفترة الماضية العديد من زيادات الأسعار، وجاءت تلك الزيادات بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمن تلك الأزمات عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض المكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة السيارات.
وبناء علي ذلك أعلن وكيل سيارات بي واي دي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار سيارة بي واي دي F3 الصينية موديل 2023، وتصل قيمة الزيادة علي مختلف فئات سيارة بي واي دي F3 الصينية الي 10 آلاف جنيه، وتنتمي سيارة بي واي دي F3 الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم .
وسائل الأمان لـ بي واي دي F3
تحتوي سيارة بي واي دي F3 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان المتقدمة منها، وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب.
أبعاد بي واي دي F3
جاءت سيارة بي واي دي F3 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بطول 4533 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1490 مم، وقاعدة عجلات 2600 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 360 لترا .
مقصورة بي واي دي F3
زودت مقصورة سيارة بي واي دي F3 بالعديد من المميزات التكنولوجية المتقدمة منها، مدخل AUX، وUSB، وزجاج كهربائي، وتكييف ، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وفرش مقاعد من الجلد، وإنذار ضد السرقة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي.
محرك بي واي دي F3
تنتج سيارة بي واي دي F3 عزم أقصي للدوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، ومحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعة سيارة بي واي دي F3 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لترا .
أسعار بي واي دي F3 موديل 2023 الجديدة
ارتفع سعر الفئة الأولى لـ بي واي دي F3 موديل 2023 الي 380 ألف جنيه، بدلًا من 370 جنيه، وجاءت الفئة الثانية من سيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 430 ألف جنيه، بدلا من 420 ألف جنيه .