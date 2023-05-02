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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بي واي دي F3 الصينية 2023 الجديدة

بي واي دي F3 2023
بي واي دي F3 2023

شهدت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 خلال الفترة الماضية العديد من زيادات الأسعار، وجاءت تلك الزيادات بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمن تلك الأزمات عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض المكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة السيارات.

 

سيارة  بي واي دي F3 2023

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وبناء علي ذلك أعلن وكيل سيارات بي واي دي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار سيارة بي واي دي F3 الصينية موديل 2023، وتصل قيمة الزيادة علي مختلف فئات سيارة بي واي دي F3 الصينية الي 10 آلاف جنيه، وتنتمي سيارة بي واي دي F3 الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم .

بي واي دي F3 2023

وسائل الأمان لـ بي واي دي F3

تحتوي سيارة بي واي دي F3 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان المتقدمة منها،  وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب.

بي واي دي F3

أبعاد بي واي دي F3

جاءت سيارة  بي واي دي F3 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بطول 4533 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1490 مم، وقاعدة عجلات 2600 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 360 لترا .

بي واي دي F3 2023

مقصورة بي واي دي F3

زودت مقصورة سيارة  بي واي دي F3 بالعديد من المميزات التكنولوجية المتقدمة منها، مدخل AUX، وUSB، وزجاج كهربائي، وتكييف ، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وفرش مقاعد من الجلد، وإنذار ضد السرقة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي.

مقصورة سيارة  بي واي دي F3

محرك بي واي دي F3

تنتج سيارة بي واي دي F3 عزم أقصي للدوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، ومحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعة سيارة بي واي دي F3 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لترا .

بي واي دي F3 موديل 2023 

أسعار بي واي دي F3 موديل 2023 الجديدة

ارتفع سعر الفئة الأولى لـ بي واي دي F3 موديل 2023 الي  380 ألف جنيه، بدلًا من 370 جنيه، وجاءت الفئة الثانية من سيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 430 ألف جنيه، بدلا من 420 ألف جنيه .

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