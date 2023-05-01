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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة "زيرو" أوتوماتيك في مصر .. تباع بهذا السعر

ارخص سيارة زيرو أوتوماتيك
ارخص سيارة "زيرو" أوتوماتيك في مصر .. تباع بهذا السعر

شهدت السيارة بي واي دي F3 زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر مايو، حيث قدرت بـ 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه السيارة هي ارخص نسخة أوتوماتيكية الاداء تقدمها الشركة الصينية، إلى جانب سعر الفئة الاولى والتي تقدم بناقل حركة مانيوال.

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سعر ومواصفات ارخص سيارة زيرو "أوتوماتيك" في مصر موديل 2023

بي واي دي F3 موديل 2023 

تأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بجنوط رياضية قياسها 15 بوصة، بالاضافة إلى مصابيح LED خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، إلى جانب مرايات كهربائية، ومقدمة ذات مصابيح حادة المظهر، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

بي واي دي F3 موديل 2023 

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 على لوحة عدادات LED مضيئة، وزجاج كهربائي لجميع الابواب، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 وسادة هوائية للحماية AIRBAGS، ونظام ايموبليرز المانع للسرقة.

بي واي دي F3 موديل 2023 

وتضم السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، بقوة انتاجية قدرها 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي للفئة الثانية، واخر مانيوال للفئة الاولى.

بي واي دي F3 موديل 2023 

الاسعار الجديدة للسيارة بي واي دي F3 موديل 2023 

 

الفئة الاولى مانيوال بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 370 ألف جنيه بدلًا 380 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية اوتوماتيك بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 430 ألف جنيه بدلًا من 430 ألف جنيه.

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