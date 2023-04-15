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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر سيارة صينية مبيعاً في مصر

بي واي دي F3 موديل
بي واي دي F3 موديل 2023

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري فيما يتعلق بالسيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور عن أعداد السيارات المرخصة لشهر مارس الماضى من خلال تقريرا تم إصداره مؤخرا .

بي واي دي F3 موديل 2023

ووفق التقرير الجديد للمجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات ، فان السيارة BYD F3 استمرت في صدارة مبيعات السيارات الصينية في مصر وارتفعت مبيعاتها في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق عليه بفارق 101 سيارة .

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تأتى مبيعات السيارة الصينية الاكثر مبيعا فى مصر BYD F3 بعدد 415 سيارة ، من المعروف انها تستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان وتنتج عزم دوران 145 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

بي واي دي F3 موديل 2023

وتصل سرعة سيارة بي واي دي F3 موديل 2023 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

بي واي دي F3 موديل 2023

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة ، بي واي دي F3 موديل 2023 بطول 4533 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1490 مم، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم، وحجم الحقيبة الخلفية 360 لتر.

وتحتوى السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 ، على زجاج كهربائي، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات خلفيه للاصطفاف، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وفرش مقاعد من الجلد، وتكيف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، إنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب.

بي واي دي F3 موديل 2023

اما عن أسعار بي واي دي F3 موديل 2023

- الفئة الأولي مانيوال بسعر 370 ألف جنيه

- الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 420 ألف جنيه

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