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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري الجديد.. سعر أرخص سيارة سيدان في مصر

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

تتصدر السيارة شيري اريزو 5، قوائم السيارات الارخص سعرًا داخل السوق المصري، والتي تبدأ اسعارها من 390 ألف جنيه، وذلك عند شراء الفئة الاولى، والتي تعمل بواسطة ناقل سرعة مانيوال، على عكس الفئات الاخرى صاحبة ناقل الحركة الاوتوماتيكي طراز CVT.

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شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على محرك 1500 سي سي 4 سلندر، مع قوة اجمالية قدرها 114 حصانا، وبهذه القدرات يمكنها الوصول من لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على مكيف هواء، وشاشة داخلية للفئة عالية التجهيز، مع فتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وجنوط رياضية، بالاضافة إلى عجلة قيادة تدعم التحكم في الاوامر الصوتية.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بنظام فرامل ABS مانع للانغلاق، ووسائد هوائية AIRBAGS للحماية، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم بحسب الفئة المقدمة، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

سعر ارخص سيارة سيدان في مصر شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

تبدأ اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من 390 ألف جنيه للفئة الاولى مانيوال.

 

وتقدم الفئة الثانية أوتوماتيك من السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 430 ألف جنيه.

 

وتأتي الفئة الثالثة شيري اريزو 5 موديل 2023 كاملة التجهيزات "هاي لاين" بسعر 455 ألف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2023 
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