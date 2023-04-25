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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين سيارة بى واى دى‬ F3 و شيرى اريزو 5| بالأسعار والمواصفات

الفرق بين بي واي
الفرق بين بي واي دي‬ F3 و شيري اريزو 5

يمتلئ سوق السيارات المصري للموديلات الحديثة 2023 بالكثير من طرازات الشركات الصينية المصنعة للسيارات، خصوصا بعد نجاح أغلب طرازات الشركات الصينية في مصر، بالإضافة الي كثرة تداولها بين المواطنين ، وذلك لما تمتلكه من مميزات حديثة، ومحركات قوية، وتصميم شبابي وعصري .

سعر بي واي دي F3 موديل 2023 في مصر

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يوضح موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين سيارة بي واي دي‬ F3 و شيري اريزو 5 موديل 2023 :


1- بي واي دي‬ F3

بي واي دي‬ F3  موديل 2023

يصل سعة خزان وقود سيارة بي واي دي‬ F3 الي 50 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتصل سرعة سيارة بي واي دي‬ F3 القصوى الي 180 كم/ساعة .

سيارة بي واي دي‬ F3 

جاءت سيارة بي واي دي‬ F3 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بفئتين الأولي سعرها يصل الي 360 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 410 ألف جنيه .

2- شيري اريزو 5

شيرى اريزو 5 موديل 2023

تتسارع سيارة شيري اريزو 5 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر، وتستهلك 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل سرعة سيارة شيري اريزو 5 القصوى الي 180 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

سيارة شيري اريزو 5 2023


تتوافر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بـ 3 فئات الأولي يصل سعرها الي 390 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 430 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي 455 ألف جنيه .

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