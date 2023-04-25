الفرق بين سيارة بى واى دى‬ F3 و شيرى اريزو 5| بالأسعار والمواصفات

يمتلئ سوق السيارات المصري للموديلات الحديثة 2023 بالكثير من طرازات الشركات الصينية المصنعة للسيارات، خصوصا بعد نجاح أغلب طرازات الشركات الصينية في مصر، بالإضافة الي كثرة تداولها بين المواطنين ، وذلك لما تمتلكه من مميزات حديثة، ومحركات قوية، وتصميم شبابي وعصري .

يوضح موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين سيارة بي واي دي‬ F3 و شيري اريزو 5 موديل 2023 :



1- بي واي دي‬ F3

بي واي دي‬ F3 موديل 2023

يصل سعة خزان وقود سيارة بي واي دي‬ F3 الي 50 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتصل سرعة سيارة بي واي دي‬ F3 القصوى الي 180 كم/ساعة .

سيارة بي واي دي‬ F3

جاءت سيارة بي واي دي‬ F3 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بفئتين الأولي سعرها يصل الي 360 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 410 ألف جنيه .

2- شيري اريزو 5

شيرى اريزو 5 موديل 2023

تتسارع سيارة شيري اريزو 5 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر، وتستهلك 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل سرعة سيارة شيري اريزو 5 القصوى الي 180 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

سيارة شيري اريزو 5 2023



تتوافر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بـ 3 فئات الأولي يصل سعرها الي 390 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 430 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي 455 ألف جنيه .