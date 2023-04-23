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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تخفيض الرسوم 70%.. استورد شيري تيجو 7 زيرو بـ 165 ألف جنيه

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

تمت الموافقة سابقا علي مشروع  القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج من قبل مجلس الوزراء، والتي تهدف الي سداد المصري بالخارج قيمة 30 % فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في جلبها الي مصر من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في احدي البنوك وتسترد بعد 5 سنوات.

شيري تيجو 7 موديل 2023

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وتضمنت مد فترة سماح استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، بالإضافة الي إلغاء حظر بيع السيارة بداخل مصر، ويتم الغاء حظر البيع مقابل الوديعة التي تم وضعها في البنك بالدولار، والتي تتمن كافة رسوم الجمارك والضرائب، على أن تسترد تلك الوديعة  بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد السداد و التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.

سيارة شيري تيجو 7 

وبناء علي ما سبق تصل فإن نسبة التخفيضات علي رسوم سيارة شيري تيجو 7  موديل 2023 تصل 70% للمغترب المصري وبالتالي تأتي الي مصر مقابل 3017 دولار، أي ما يعادل 165 ألف جنيه مصري تقريباً، يستردها المصري المغترب بعد 5 سنوات بالعملة المصرية، وبنفس القيمة وقت الاسترداد.

سيارة شيري تيجو 7

مواصفات الأمان لـ شيري تيجو 7

تملك سيارة شيري تيجو 7 العديد من مواصفات السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، وأحزمة أمان، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية للركن.

سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

محرك شيري تيجو 7

شيري تيجو 7 

تصل سرعة سيارة شيري تيجو 7 الي 180 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 57 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها علبة تروس من فئة DSG مكونة من 6 سرعات، وتستهلك 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستمد شيري تيجو 7 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج بفضلة قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

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