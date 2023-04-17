سعر شيري تيجو 7 موديل 2023 .. الأكثر مبيعاً في مصر

استطاعت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، أن تتصدر قائمة السيارات الرياضية SUV الاكثر مبيعًا خلال شهر مارس الماضي، وذلك وفقًا لتقارير المرور وبالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، والتي كشفت عن بيع 347 سيارة من هذه النسخة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات شيري تيجو 7 الأكثر مبيعًا في مارس 2023.

شيري تيجو 7 موديل 2023

الأبعاد الخارجية وقياسات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

قاعدة عجلات 2670 مم.

سعة تخزين خلفية 414 لتر.

طول اجمالي 4505 مم.

عرض اجمالي 1837 مم.

ارتفاع اجمالي 1670 مم.

الخلوص الارضي للسيارة 210 مم.

شيري تيجو 7 موديل 2023

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمكابح ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية أمامية، مع برناج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى قفل مركزي، ومرايا كهربائية جانبية، وتجهيزات اخرى تتضمن كاميرا للمتابعة، وحساسات ركن، ومثبت للسرعة.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 تجهيزات تتضمن شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، إلى جانب مقصورة داخلية رحبة، وجنوط رياضية انيقة المظهر، بينما تعمل السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي فقط مكون من 6 نقلات.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وجاءت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، إلى جانب سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

الأسعار الرسمية الأخيرة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

الفئة الأولى BASELINE شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة قدرها 630,000 جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة قدرها 680,000 جنيه.