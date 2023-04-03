الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

شهدت قائمة أسعار سيارات شيري في مصر، بعض الزيادات السعرية الجديدة، والتي تشملت السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV تيجو 7 موديل 2023، حيث ارتفعت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة بنسبة بلغت 15 الف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر

شيري تيجو 7 موديل 2023

الابعاد الهيكلية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

قاعدة عجلات 2670 مم.

طول كلي 4505 مم.

عرض كلي 1837 مم.

ارتفاع كلي 1670 مم.

ارتفاع عن الارض 210 مم.

وتحتوي السيارة على سعة تخزين خلفية تقدر بـ 414 لتر، وخزان وقود سعة 57 لتر.

شيري تيجو 7 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

دعمت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، بقوة اجمالية قدرها 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات طراز DSG، بينما تستهلك نسبة من الوقود قدرها 7.4 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

شيري تيجو 7 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

الفئة الاولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 630 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 680 ألف جنيه بدلاً من 665 ألف جنيه.