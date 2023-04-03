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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

شهدت قائمة أسعار سيارات شيري في مصر، بعض الزيادات السعرية الجديدة، والتي تشملت السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV تيجو 7 موديل 2023، حيث ارتفعت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة بنسبة بلغت 15 الف جنيه.

تبدأ من 390 ألف جنيه .. أسعار أرخص سيارات شيري في مصر |صور

اعرف السعر الجديد لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر 

شيري تيجو 7 موديل 2023

الابعاد الهيكلية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

 

  • قاعدة عجلات 2670 مم.
  • طول كلي 4505 مم.
  • عرض كلي 1837 مم.
  • ارتفاع كلي 1670 مم.
  • ارتفاع عن الارض 210 مم.
  • وتحتوي السيارة على سعة تخزين خلفية تقدر بـ 414 لتر، وخزان وقود سعة 57 لتر.
شيري تيجو 7 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

دعمت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، بقوة اجمالية قدرها 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات طراز DSG، بينما تستهلك نسبة من الوقود قدرها 7.4 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

شيري تيجو 7 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

 

الفئة الاولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 630 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 680 ألف جنيه بدلاً من 665 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 SUV شيري تيجو 7 موديل 2023 تيجو 7 موديل 2023

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