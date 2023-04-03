الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

شهدت قائمة أسعار سيارات شيري في مصر، بعض الزيادات السعرية الجديدة، والتي تشملت السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV تيجو 7 موديل 2023، حيث ارتفعت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة بنسبة بلغت 15 الف جنيه.
وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر
الابعاد الهيكلية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023
- قاعدة عجلات 2670 مم.
- طول كلي 4505 مم.
- عرض كلي 1837 مم.
- ارتفاع كلي 1670 مم.
- ارتفاع عن الارض 210 مم.
- وتحتوي السيارة على سعة تخزين خلفية تقدر بـ 414 لتر، وخزان وقود سعة 57 لتر.
القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023
دعمت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، بقوة اجمالية قدرها 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.
وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات طراز DSG، بينما تستهلك نسبة من الوقود قدرها 7.4 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.
الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023
الفئة الاولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 630 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه.
الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 680 ألف جنيه بدلاً من 665 ألف جنيه.