اعرف السعر الجديد لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 واحدة من ابرز اصدارات الصانع الصيني المطروحة داخل السوق المصري، عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV بين موديلات 2023.

وشهدت قائمة سيارات شيري بعض التغيرات السعرية الجديدة لعدد من الاطرازات، ومنها تلك النسخة، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة 5000 جنيه شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، وابرز المواصفات الفنية

شيري تيجو 7 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

- محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

- سعة 1500 سي سي "تيربو".

- قوة 145 حصانا.

- ناقل حركة أوتوماتيكي طراز DSG.

- 6 سرعات.

- نوع الجر "أمامي".

- عزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر.

- سرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة.

- استهلاك وقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري تيجو 7 موديل 2023

ابعاد وقياسات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

- طول كلي 4505 مم.

- عرض كلي 1837 مم.

- ارتفاع كلي 1670 مم.

- خلوص ارضي 210 مم.

- قاعدة عجلات 2670 مم.

- سعة تخزين للحقيبة الخلفية 414 لتر.

- خزان وقود سعة 57 لتر.

شيري تيجو 7 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 615 ألف جنيه بدلاً من 610 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 665 ألف جنيه بدلاً من 660 ألف جنيه.