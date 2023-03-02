الأسعار الجديدة لسيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023| صور

شهدت أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 زيادة جديدة في السوق المصري، على فئتيها المطروحة محلياً وهما BASELINE و HIGHLINE.

شيري تيجو 7 موديل 2023

مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2023

تتوفر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بحرك ينتج قوة تصل الى 145 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، يعة 1500 سي سي تيربو، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك من نوع DSG يتألف من 6 سرعات.

شيري تيجو 7 موديل 2023

تبلغ السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 نحو 180 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود 57 لتر، وتبلغ قدرتها على استهلاك الوقود نحو 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمدخل AUX و USB، وبلوتوث، مع مشغل أقراص CD، بالإضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا خلفية، مع 2 AIRBAGS امامي، بجنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية ونظام صوتي مكون من 4 سماعات.

شيري تيجو 7 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

الطول الكلي: 4505 مم

العرض الكلي: 1837 مم

الارتفاع الكلي: 1670 مم

ارتفاع السيارة عن الأرض: 210 مم

قياس قاعدة العجلات: 2670 مم

شيري تيجو 7 موديل 2023

أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

شيري تيجو 7 موديل 2023 الفئة الأولى BASELINE بسعر 600,000 جنيه بدلاً من 610,000 جنيه

شيري تيجو 7 موديل 2023 الفئة الثانية HIGHLINE بسعر 660,000 جنيه بدلاً من 650,000 جنيه