تتنوع أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارات، وقد يحدث ذلك نتيجة درجة حرارة الجو العالية أو لأسباب فنية آخرى، وفي كل الأحول قد يؤدي ذلك الى التسبب في أعطال للسيارة.

خلي بالك.. أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد أرز أسباب ارتفاع حرارة السيارة أثناء السير أو التوقف وأضرارها على السيارة.