خلي بالك.. أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة

تتنوع أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارات، وقد يحدث ذلك نتيجة درجة حرارة الجو العالية أو لأسباب فنية آخرى، وفي كل الأحول قد يؤدي ذلك الى التسبب في أعطال للسيارة.
وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد أرز أسباب ارتفاع حرارة السيارة أثناء السير أو التوقف وأضرارها على السيارة.
- عدم قدرة مراوح تبريد الرادياتير على دفع كمية الهواء التي تلزم للتبريد، أو نقص ماء التبريد، من أكثر الأسباب شيوعا لارتفاع درجة حرارة السيارة أثناء السير أو التوقف.
- إهمال تغيير زيت المحرك، عند إهمال تغيير زيت المحرك في موعده المحدد بحسب عدد الكيلومترات أو عند الكشف عليه، تبدأ عملية الاحتكاك في زيادة درجات الحرارة بشكل كبير، وهو إنذار واضح وخطير على بداية تلك محرك سيارتك، ولذلك ننصح دومًا بمتابعة مقياس الزيت ودرجة اللزوجة، والكشف الدورى على محرك السيارة من وقت إلى آخر.
- نقص سائل التبريد في الردياتير، وهو ما يخفض القدرة على تبريد المحرك.
- تعطل الثرموستات، تقوم ثرموسات السيارة في تنظيم درجات الحرارة، وفي كثير من الأحوال تكون محورا أساسيا في العديد من الأعطال، ومن أفضل الأمور هي متابعة مواعيد الصيانة الدورية بعناية وفحص الثرموستات باستمرار، أو في حالة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
- تسرب مياه التبريد
- تراكم الأوساخ في الرادياتير
- تعطل المراوح الكهربائية في السيارة، فترتفع درجة حرارتها عند السير أو التوقف بسبب تعطل إحدى مراوحها، أو بسبب انخفاض سرعة المراوح لوجود عيب كهربائي ما.