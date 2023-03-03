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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة من شيري "أريزو 5" موديل 2023 .. صور

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

تغيرت اسعار السيارة اريزو 5 موديل 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 5000 جنيه، لجميع الفئات المقدمة محليًا، وعلى الرغم من ذلك تظل تلك النسخة هي ارخص سيارات شركة شيري الصينية داخل السوق المصري، مع سعر رسمي يبدأ من 375 الف جنيه.

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فيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار النسخة شيري اريزو 5 موديل 2023 ومواصفاتها الفنية

 شيري اريزو 5 موديل 2023 

المواصفات الفنية لأرخص سيارة من شيري "اريزو 5" موديل 2023 

 

- محرك 1500 سي سي.

- 4 سلندر.

- قوة حصانية 144.

- عزم دوران 141 نيوتن/متر.

- السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/ساعة.

- تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

- استهلاك وقود 7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتأتي السيارة بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الاولى، بينما تحمل الفئات الاخرى علبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات، جميعهم يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 شيري اريزو 5 موديل 2023 

ابعاد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

 

- حقيبة تخزين سعة 430 لتر.

- خزان وقود سعة  48 لتر.

- طول كلي يقدر بـ 4572 مم.

- عرض كلي يبلغ 1825 مم.

- ارتفاع كلي 1482 مم.

- قاعدة عجلات طولها 2670 مم.

- عدد 5 مقاعد.

 شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، مرايات كهربائية جانبية، فتحة سقف، شاشة عرض داخلية، حساسات ركن، كاميرا خلفية، مكيف هواء، زجاج كهربائي، سنتر لوك، وسائد هوائية AIRBAGS.

 

الاسعار الجديدة لسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

الفئة الاولى مانيوال 2023 بسعر 375 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2023 بسعر 415 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك 2023 بسعر 440 ألف جنيه بدلاً من 435 ألف جنيه.

أريزو اريزو 5 احدث اسعار شيري اريزو 5 موديل 2023 موديل 2023

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