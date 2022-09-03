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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ25 ألف جنيه.. زيادة أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر| صور

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

ارتفعت اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 المقدمة داخل السوق المحلي، وذلك بقيمة قدرها 25 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر

شيري تيجو 7 موديل 2023 

زودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بعدة تجهيزات ومنها، نظام صوتي وترفيهي، وشاشة لعرض الوسائط مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وقفل مركزي، بالاضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائية طي.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

وحصلت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على حزمة تتعلق بأنظمة الحماية وتتضمن، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات HAC، وخوص المنحدرات DBC، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني والثبات الالكتروني EBD و ESP، إلى جانب تقنية دعم المكابح BAS، ومنظومة الوسائد الهوائية.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

ويصل متوسط استهلاك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بنسبة تقارب 7 لتر عندما تقطع 100 كيلومتر، بينما تمتعت بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانا، وعزم دوران 210، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع امكانيات أوتوماتيكية الاداء لناقل الحركة والذي يقدم بطراز DSG.

شيري تيجو 7 موديل 2023 

الأسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

الفئة الأولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 420 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 455 الف جنيه.

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