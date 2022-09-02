تصل لـ 20 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 3 |صور

شهدت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 ارتفاعًا جديدًا في قيمتها التسويقية، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تتنمي إلى الفئة الرياضية، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 20 الف جنيه، بعد ان ارتفعت اسعارها خلال شهر اغسطس الماضي بقيمة قدرها 5 الاف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023

شيري تيجو 3 موديل 2023

تضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 حزمة من التجهيزات ومنها، فتحة سقف، وشاشة لعرض الوسائط، ومقود حركة متعدد الاستخدام، وقفل مركزي، ومرايا جانبية كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وزجاج كهربائي للاربع نوافذ، ومكيف هواء.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وحصلت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على جنوط رياضية، وفرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى ابعاد هيكلية بلغت 4419 مم، 1765 مم للعرض، و 1651 للارتفاع.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بعزم دوران يبلغ 160 نيوتن/متر، وقوة قدرها 125 حصانا، مع ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا/ساعة.

شيري تيجو 3 موديل 2023

أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بالسوق المصري

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع قيمة سعرية بلغت 360 الف جنيه بدلًا من 340 الف جنيه.