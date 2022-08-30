شيري تقدم تيجو 8 برو ماكس في السعودية .. صور

تواصل شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بعد اطلاق نسختها الجديدة تيجو 8 برو ماكس، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، مع اطلالة الـ 7 مقاعد الداخلية، إلى جانب اعتمادها على الكثير من تقنيات الرفاهية والتحكم.

تقدم السيارة شيري تيجو 8 برو ماكس العديد من اللمسات التكنولوجية والعصرية، حيث تضم شاشة مزدوجة داخل مقصورة السيارة قياسها 24.6 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي مميز، وعجلة قيادة تعطي الكثير من اوامر التحكم، مع مقاعد فاخرة ومكيف هواء اوتوماتيكي، وحزمة من اللمسات المميزة داخليًا.

شيري تيجو 8 برو ماكس

وتأتي السيارة شيري تيجو 8 برو ماكس خارجيًا بشبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، واقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، واضاءة نهارية LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية، إلى جانب سقف زجاجي بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

شيري تيجو 8 برو ماكس

وتعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو ماكس على محرك TGDI سعة 2000 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الرباعي للعجلات، مع 6 أوضاع للقيادة والتبديل الحر ومنها وضعية الطرق الوعرة، او التزلج، او التخييم، بالاضافة إلى للقيادة الاقتصادية أو الرياضية، او القيادة العادية.

شيري تيجو 8 برو ماكس

ومن خلال هذه القدرات الفنية يمكن للسيارة شيري تيجو 8 برو ماكس أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 5 ثواني، إلى جانب حزمة من تقنيات الحماية والمكابح عالية الاداء مع خاصية التوازن عند المرتفعات والمنحدرات والتوزيع الالكتروني ومانع الانغلاق.