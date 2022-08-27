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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 250 ألف جنيه .. اعرف أسعار أرخص سيارة 2023 من شيري |صور

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

تقدم شركة شيري الصينية مجموعة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل مجموعة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة تيجو، بالاضافة إلى فئة السيدان وعلى رأسها السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، والتي تعد واحدة من ارخص السيارات التي تنتمي لهذه الفئة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في مصر بعد الزيادة الاخيرة

شيري اريزو 5 موديل 2023 

تعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على مصابيح أمامية حادة المظهر، يتوسطها شبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، وجنوط رياضية تصل إلى 16 بوصة.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

بينما ترتكز السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4572 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 430 لتر، وخزان وقود بسعة 48 لتر.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على مكيف للهواء، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي للابواب، مع تجهيزات اخرى للفئات عالية التجهيز ومنها، حساسات ركن، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف كهربائية، ومقود حركة متعدد الوظائف، مع شاشة ملونة 7 بوصة تعمل باللمس.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات، بقوة 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر لعزم الدوران، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، بينما تضم السيارة ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الاولى.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 250 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 280 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 295 الف جنيه.

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