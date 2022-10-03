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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 35 ألف جنيه.. أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 بعد الزيادة| صور

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

ارتفعت اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 مع بداية شهر اكتوبر الجاري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 35 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنضم لعائلة السيارات الرياضية SUV.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر.

شيري تيجو 7 موديل 2023

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على ابعاد هيكيلة بلغت 4505 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1837 مم، و 1670 مم للارتفاع، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 414 لتر.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 قدرات التسارع من ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي، يعمل مع محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بعزم دوران 210 نيوتن/متر، وقوة قدرها 145 حصانا.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بعدة تجهيزات ابرزها، زر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة عرض الوسائط، و مرايات جانبية كهربائية طي، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 18 بوصة، مع كاميرا خلفية وحساسات ركن.

شيري تيجو 7 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 455 ألف جنيه بدلاً من 420 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 490 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه.

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