أحدث أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023 بعد الزيادة الجديدة| صور

شهدت أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 زيادة جديدة في السوق المصري مؤخراُ، وتقدم السيارة داخل السوق المصري بفئة واحدة وتنتمي لفئة الكروس أوفر الرياضية، وتأتي بتصميم شبابي، ومجموعة رائدة من التقنيات الداخلية.

شيري تيجو 3 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، ونظام جر أمامي.

وتبلغ سعة خزان الوقود في السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 نحو 55 لتر، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 3 موديل 2023

تتوفر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بمجموعة من التجهيزات الخارجية مثل مصابيح الضباب الأمامية، وإمكانية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية، وإضاءة LED نهارية، ومصابيح LED ، ومصابيح أمامية حساسة للإضاءة، وفتحة سقف كهربائية، و كاميرا خلفية، و جنوط رياضية 17 بوصة.

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بعد من تجهيزات الأمن والسلامة وفرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى ابعاد هيكلية بلغت 4419 مم، 1765 مم للعرض، و 1651 للارتفاع.

شيري تيجو 3 موديل 2023

أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023

تتوفر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في السوق المصري بفئة واحدة وبلغت أسعارها 385,000 جنيه بدلا من 375,000 ألف جنيه.