سعر أشهر سيارة هاتشباك في مصر موديل 2022 | صور      

تعتبر السيارة هيونداي i10 موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك الشبابية في السوق المصري، وتتميز بحجمها الصغير ومحركها الاقتصادي في استهلاك الوقود، وشهدت أسعار السيارة زيادة جديدة تصل الى 10 آلاف جنيه على فئتيها المطروحة محلياً.

هيونداي i10 موديل 2022

السيارة هيونداي i10 موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي i10 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يولد قوة قدرها 84 حصانا، و 117 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع أمامي.

هيونداي i10 موديل 2022

تتوفر السيارة هيونداي i10 موديل 2022 بعدد من تجهيزات الأمن والسلامة أهمها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وزجاج كهربائي، ونظام الثبات الالكتروني، بالإضافة إلى حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 252 لتر.

تأتي هيونداي i10 موديل 2022 بعد من الكماليات مثل مكيف للهواء، ونظام صوتي وترفيهي مع 4 مكبرات، بينما ترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

هيونداي i10 موديل 2022

حصلت السيارة هيونداي i10 موديل 2022 من الخارج على مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومصابيح أمامية بإضاءة هالوجين، و إضاءة نهارية، وحساس إضاءة أوتوماتيك، ومصابيح توقف عالية LED ، ومرايات كهربائية الضبط مزودة بسخانات، واشارات جانبية بالمرايات LED، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وزجاج خلفي بخاصية التدفئة، وسبويلر خلفي، وجنوط 15 بوصة.

هيونداي i10 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي i10 موديل 2022

هيونداي i10 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 335 الف جنيه.

هيونداي i10 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 345 الف جنيه.