لو معاك 120 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر | صور

اتجه الكثير من المواطنين لشراء السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية؛ في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة مؤخرا، في الوقت الذي يضم فيه سوق المستعمل، عددا وافرا من السيارات الاعتمادية التي أثبتت كفاءتها.

وفي السياق التالي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات مستعملة بسعر 120 ألف جنيه في مصر.

لادا جرانتا موديل 2016

ينتمي طراز لادا جرانتا موديل 2016 جرانتا لفئة السيارات السيدان، وتأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة 88 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وتبلغ سرعتها 180 كيلومتر في الساعة.

تبدأ أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2016 في السوق المصري بسعر 120 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الخاصة بها.

اوبل استرا موديل 2005

اوبل استرا موديل 2005

تعتمد السيارة اوبل استرا موديل 2005 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن، مقترن بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع أمامي، تتسارع اوبل استرا موديل 2005 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.2 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 187 كيلومترا في الساعة.

تبدأ أسعار اوبل استرا موديل 2005 بسعر 120 ألف جنيه لنسخة المانيوال فيما ترتفع النسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

هوندا سيتي موديل 2005

هوندا سيتي موديل 2005

تعتمد السيارة اليابانية هوندا سيتي موديل 2005 على محرك بسعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 109 أحصنة، ويتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سعة خزان الوقود 40 لتر، وتتراوح سرعتها القصوى بين 160 كيلومتر و 176 كيلومتر في الساعة، كما تتوفر السيارة بجنوط يبلغ قياسها 15 بوصة.

يتراوح سعر السيارة هوندا سيتي موديل 2005 من 100 ألف جنيه حتى 120 ألف جنيه في سوق المستعمل، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

سكودا اوكتافيا موديل 2008

سكودا اوكتافيا موديل 2008

تتوفر السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2008 على محرك 1600 سي سي، بقوة تصل الى 116 حصانا، أو محرك بسعة 2000 سي سي، وقوة 116 حصانا، مع ناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك، وعزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن/متر، ويصل مدى استهلاك الوقود الى 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2008 نسخة المانيوال بـ 120 ألف جنيه مصري، فيما يرتفع نسخة الأوتوماتيك الى180 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب حالة كل سيارة ومستوى الكماليات التي حصلت عليها.

رينو لوجان موديل 2016

رينو لوجان موديل 2016

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2016 بمحرك سعة 1600 سي سي، على محرك يضخ قوة تصل الى 90 حصانا، مقترن بناقل حركة مانيوال يتكون من 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك، مع عزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن.متر، وتتوفر بخيار ثاني من المحرك قوة 90 حصاناً تتحقق عند 5500 لفة في الدقيقة، ويوجد بها 4 سلندرات، و8 صبابات، ويصل العزم الأقصى للسيارة حوالي 128نيوتن، تستهلك سيارة رينو لوجان موديل 2016 حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 175كم/ الساعة.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2016 بـ 120 ألف جنيه تقريباً حتى 180 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.