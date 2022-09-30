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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022 في مصر | صور

 شيري تيجو 7 برو
 شيري تيجو 7 برو موديل 2022

شهدت أسعار السيارة الصينية شيري تيجو 7 برو موديل 2022 زيادة سعرية جديدة في السوق المصري تقدر بقيمة 25 ألف جنيه، وتنتمي السيارة الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوفر في السوق المصري بفئتين.

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 شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 على محرك 4 أسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT يتألف من 6 سرعات، نظام جر أمامي للعجلات.

يصل استهلاك السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 من الوقود وفقاً للبيانات المعلنة نحو 6.3 لتر وذلك عندما تقطع السيارة مسافة تصل الى 10 كيلومتر.

 شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

جاءت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بعدد من التجهيزات الحديثة مثل مصابيح الضباب الأمامية وسبويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكيف هواء، وجنوط رياضية 18 بوصة، وتتميز الفئة الثانية بفتحة سقف كهربائية، وحساسات ركن، وفرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا.

تأتي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقياسات خارجية بلغت 4500 مم للطول الكلي، وعرض 1842 مم، بينما وصل أرتفاع السيارة الى 1746 مم، وجاء قياس قاعدة العجلات بـ 2670 مم.

 شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

تتوفر السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بعدد من تجهيزات الأمن والسلامة أبرزها الوسائد الهوائية "الإيرباجز" والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفارمل ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وأنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC.

 شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022

شيري تيجو 7 برو موديل 2022 الفئة الأولى COMFOT بسعر يبلغ 575,000 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022 الفئة الثانية LUXURY بسعر يبلغ 620,000 ألف جنيه.

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