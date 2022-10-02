تصل إلى 30 ألف جنيه.. زيادة في أسعار شيري تيجو 8 برو

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة شيري الصينية المقدمة داخل السوق المحلي، ومنها النسخة تيجو 8 برو موديل 2022، حيث قدرت نسبة الزيادة بقيمة تتراوح بين 25 و 30 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات الخاصة بهذه النسخة الرياضية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 في مصر.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 على ناقل حركة بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 6 سرعات، يعمل بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع عزم دوران 210 نيوتن/متر، وقوة قدرها 145 حصانا.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

وتمتلك السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، مع مرايات جانبية قابلة للطي، وقفل مركزي للابواب، مع سبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى عدة تجهيزات ومنها كامير 360 درجة، ووسائد ستارية جانبية.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

بينما تعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 على منظومة الوسائد الهوائية القياسية، وفرامل ABS و EBD، وخاصية المساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وفرامل يد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بسعر 655 الف جنيه بدلاً من 630 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بسعر 720 ألف جنيه بدلاً من 690 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بسعر 755 الف جنيه بدلاً من 725 ألف جنيه.