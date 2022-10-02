عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل إلى 30 ألف جنيه.. زيادة في أسعار شيري تيجو 8 برو

شيري تيجو 8 برو موديل
شيري تيجو 8 برو موديل 2022

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة شيري الصينية المقدمة داخل السوق المحلي، ومنها النسخة تيجو 8 برو موديل 2022، حيث قدرت نسبة الزيادة بقيمة تتراوح بين 25 و 30 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات الخاصة بهذه النسخة الرياضية.

أحدث أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022 في مصر | صور

5000 جنيه .. زيادة أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023 |صور

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 في مصر.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 على ناقل حركة بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 6 سرعات، يعمل بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع عزم دوران 210 نيوتن/متر، وقوة قدرها 145 حصانا.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

وتمتلك السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، مع مرايات جانبية قابلة للطي، وقفل مركزي للابواب، مع سبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى عدة تجهيزات ومنها كامير 360 درجة، ووسائد ستارية جانبية.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

بينما تعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 على منظومة الوسائد الهوائية القياسية، وفرامل ABS و EBD، وخاصية المساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وفرامل يد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بسعر 655 الف جنيه بدلاً من 630 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بسعر 720 ألف جنيه بدلاً من 690 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بسعر 755 الف جنيه بدلاً من 725 ألف جنيه.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022
شيري تيجو 8 برو تيجو 8 برو تيجو 8 برو موديل 2022 شيري تيجو 8 برو موديل 2022 اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

ترشيحاتنا

الهجرة: عرض خاص للمصريين المقيمين بدولة الإمارات.. تفاصيل

اليوم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 3»|أبرز عناوين صباح البلد

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دراو المركزى في أسوان

أحجام مرورية بـ كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الأحد 2 أكتوبر

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

سعر أشهر سيارة هاتشباك في مصر موديل 2022 | صور      

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. إليك أفضل طرق الإقلاع عن التدخين

مع عودة المدارس.. طريقة عمل "دونتس" سهل

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

فيديو

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ