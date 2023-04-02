تبدأ من 390 ألف جنيه .. أسعار أرخص سيارات شيري في مصر |صور

شهدت قائمة سيارات شركة شيري الصينية المقدمة في مصر، بعض الزيادات السعرية الجديدة والتي تراوحت بين 10 و 15 ألف جنيه، وشملت تلك الزيادات النسخة اريزو 5 موديل 2023، والتي تعتبر أرخص سيارة سيدان تقدمها شيري في السوق المصري.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في مصر.

شيري اريزو 5 موديل 2023

ابرز مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

تأتي السيارة اريزو 5 موديل 2023 بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الأولي، بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، جميعهم يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

شيري اريزو 5 موديل 2023

تستغرق السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية للانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة، حيث تتمتع بمحرك 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران.

شيري اريزو 5 موديل 2023

ترتكز السيارة اريزو 5 موديل 2023 على قاعدة عجلات طولها 2670 مم، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 4572 مم، و 1825 مم للعرض، و 1482 مم للارتفاع، وتضم سعة تخزين خلفية تتسع إلى 430 لتر، وسعة 48 لتر لخزان الوقود.

شيري اريزو 5 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

الفئة الأولي مانيوال بقيمة قدرها 390 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 430 ألف جنيه بدلاً من 420 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بقيمة قدرها 455 ألف جنيه بدلاً من 445 ألف جنيه.