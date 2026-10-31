تحرك برلماني لتطوير مستشفى ميت غمر المركزي

تقدمت الدكتورة بسمة هنداوي عضو مجلس الشيوخ بطلبات اقتراح برغبة تستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بمستشفى ميت غمر المركزي، في إطار تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس الشيوخ.



وتناولت الطلبات معالجة النقص الشديد في الكوادر الإدارية لانتظام سير العمل المكتبي وملفات المرضى، إلى جانب تصحيح مسار توزيع هيئة التمريض لرفع كفاءة الأقسام الطبية الحرجة والاستقبال.

كما ركزت النائبة على ضرورة إدراج وتوريد جهاز قسطرة استكشافية وعلاجية للقلب لإنقاذ حياة الحالات الحرجة فوراً دون الحاجة لنقلهم لمحافظات أخرى وتحمل تكاليف باهظة.

واختتمت الدكتورة بسمة مقترحاتها بطلب استغلال أصول الدولة عبر التوسعة المكانية للمستشفى بضم مبنى الإدارة الصحية المجاور ونقل الإدارة لمبنى الحميات لتحقيق الاستفادة القصوى.