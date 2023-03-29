سعر شيري تيجو 8 برو 2023 العائلية بمصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الحديثة موديل 2023، ومن تلك الطرازات سيارات شيري الصينية التي تقدم بمختلف الفئات منها، السيدان، والكروس أوفر، والـ SUV متعددة الاستخدامات، ومن ضمن هذه الفئات سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 التي تنتمي إلي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وتتميز تلك السيارة بمساحتها الواسعة التي تكفي لحمل أفراد العائلة بالكامل، وتكنولوجياتها الحديثة .

سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023

أبعاد شيري تيجو 8 برو

جاءت سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات بطول 4722 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1745 مم، وقاعدة عجلات بطول 2710 مم، تصل سعة الحقيبة الخلفية للسيارة الي 886 لتر.

سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023

محرك شيري تيجو 8 برو

تستخدم سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من فئة DSG، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 290 كم/ساعة، وقوة تصل الي 197 حصان، وبذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو.

سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023

مواصفات شيري تيجو 8 برو

زودت سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مدخل AUX، وUSB، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وتكيف ثنائي المناطق أوتوماتيك، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ومرايات جانبية كهربائية، وريموت كنترول، وإقفال الابواب تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف بانوراما، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، ومقاعد كهربائية، وكاميرا خلفية.

سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023

سعر شيري تيجو 8 برو موديل 2023

تقدم سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 905 ألف جنيه .

