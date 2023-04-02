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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري اريزو 5 أعلي فئة 2023 بـ 445 ألف جنيه

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

تقدم شركة شيري الصينية عدد لا محدود من سياراتها الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري، وتتنوع تلك الفئات ما بين السيدان، والكروس أوفر، ومن هذه الإصدارات سيارة شيري اريزو موديل 2023، التي تتوافر في مصر بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها حساسات ركن خلفية، ويوجد منها 3 فئات داخل السوق المصري للسيارات يختلفوا في الأسعار والتجهيزات .

شيري اريزو 5 موديل 2023

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أبعاد شيري اريزو 5

تتوافر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، وحجم الحقيبة الخلفية يصل الي 430 لتر .

شيري اريزو 5 موديل 2023

محرك شيري اريزو 5

تمتلك سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج السيارة قوة 114 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستهلك السيارة 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر، وسرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيري اريزو 5 موديل 2023

مقصورة شيري اريزو 5

زودت مقصورة سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بـ تكنولوجيات متطورة منها، حساسات ركن خلفية، قفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية للاصطفاف، ومثبت سرعة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وزجاج كهربائي، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من الجلد، وفتحة سقف، وباور ستيرنج، وUSB، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، وAUX، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وEBD وهو عبارة عن نظام توزيع قوة الفرامل، وABS هو عبارة عن نظام الفرامل المانع للانغلاق.

شيري اريزو 5 موديل 2023

سعر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

سعر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 الفئة الأولي منها سعرها 380 ألف جنيه .

سعر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 الفئة الثانية منها سعرها 420 ألف جنيه .

سعر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 الفئة الثالثة منها سعرها 445 ألف جنيه .

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