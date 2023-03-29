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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات شيري أريزو 5 GT الجديدة| صور

سيارة شيري أريزو
سيارة شيري أريزو 5 GT

كشفت شركة شيري الصينية عن طرازها الجديد شيري أريزو 5 GT الجديدة في الصين، وتنتمي سيارة شيري أريزو 5 GT إلي فئة السيارات السيدان.

وتقدم أريزو 5 GT  بالعديد من التحديثات الجديدة وتشمل المصابيح الأمامية، بالإضافة إشارة ديناميكية .

سيارة شيري أريزو 5 GT

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محرك شيري أريزو 5 GT

تستمد سيارة شيري أريزو 5 GT قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك من فئة  CVT ، وتنتج قوة  115 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر.

سيارة شيري أريزو 5 GT

أبعاد شيري أريزو 5 GT

تأتي سيارة شيري أريزو 5 GT الجديدة في الصين بطول 4710 مم، وعرض 1829مم، وارتفاع  1490 مم وقاعدة عجلات بطول 2670 مم.

سيارة شيري أريزو 5 GT

مقصورة شيري أريزو 5 GT

تحتوي مقصورة سيارة شيري أريزو 5 GT عل العديد من التجهيزات الحديثة منها،  شاشة مزدوجة مقاس 20.5 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، ونظام إدارة جودة الهواء، ونظام تدفئة المقعد الأمامي، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ونظام مساعد قيادة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام LKA، ومراقبة الحد الأقصى للسرعة SLA، ووظائف التنبيه النشطة.

سيارة شيري أريزو 5 GT

وسائل السلامة والأمان في شيري أريزو 5 GT

زودت سيارة شيري أريزو 5 GT بالكثير من وسائل السلامة ولأمان منها،  فرامل حالات الطوارئ AEB، ومراقبة النقاط العمياء عالية الدقة، وتنبيه سلامة تغيير مسار السيارة LCA، والتحذير من حركة المرور الخلفية RCTA، و6 وسائد هوائية، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام رادار .

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