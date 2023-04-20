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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تيجو 3 موديل 2023 فئة واحدة "كاملة التجهيزات" .. اعرف سعرها الآن

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2023

تطرح شركة شيري الصينية العديد من موديلات 2023 داخل السوق المصري، ومن بينها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الشهيرة SUV، وعلى رأسها النسخة تيجو موديل 2023، صاحبة الفئة الواحدة من التجهيزات.

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نسخة واحدة كاملة التجهيزات .. سعر ومواصفات شيري تيجو 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، بينما يتمكن محركها من ضخ قوة اجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر.

شيري تيجو 3 موديل 2023 

وتأتي السيارة  شيري تيجو 3 موديل 2023 بمكيف هواء، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف والتحكم، بالاضافة إلى مرايا جانبية كهربائية، وجنوط رياضية، وقفل مركزي للابواب، إلى جانب فتحة سقف كهربائية، وشاشة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع مقود حركة متعدد الوظائف.

شيري تيجو 3 موديل 2023 

وتتمتع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بوجود مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع مثبت سرعة، وابعاد خارجية بلغت 1651 مم للارتفاع، وطول اجمالي يبلغ 4419 مم، و 1765 مم للعرض، بالاضافة إلى وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 550 لتر.

شيري تيجو 3 موديل 2023 

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في مصر 

 

يبلغ سعر الفئة الوحيدة كاملة التجهيزات المقدمة محليًا من السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023، بقيمة بلغت 535 ألف جنيه.

شيري تيجو 3 موديل 2023 
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