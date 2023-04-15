أكثر سيارة SUV ترخيصا فى مصر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور عن اعداد السيارات المرخصة لشهر مارس الماضى من خلال تقريرا تم اصداره مؤخرا .
ووفق التقرير الجديد للمجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات ، فإن السيارة شيري تيجو 7 تصدرت قوائم السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 347 مركبة في مختلف وحدات المرور.
وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، قوتها من محرك 4 سلندر ، بسعة 1500 سي سي تيربو، و بقوة 145 حصانا ، و العزم الأقصى للدوران 210 نيوتن/متر، و نظام الجر أمامي، مع ناقل الحركة DSG أوتوماتيك من 6 سرعات .
وتأتى السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بسرعة 180 كيلومتر في الساعة، و استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلو متر .
وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، بطول 4505 مم، و عرض كلي 1837 مم، و ارتفاع الكلي 1670 مم، و ارتفاع السيارة عن الأرض 210 مم، و قياس قاعدة العجلات: 2670 مم، و سعة خزان الوقود 57 لتر .
وتقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات مثل، مثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانية كهربائية، مع زر التشغيل والايقاف الخاص بالمحرك، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف مع وجود كاميرا خلفية.
تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمدخل AUX و USBوكاميرا خلفية، مع 2 AIRBAGS امامي، بجنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ، وبلوتوث، مع مشغل أقراص CD، بالإضافة إلى حساسات ركن، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات.
اما عن أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 :
- فئة BASELINE بسعر 630,000 جنيه
- فئة HIGHLINE بسعر 680,000 جنيه