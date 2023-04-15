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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر سيارة SUV ترخيصا فى مصر

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور عن اعداد السيارات المرخصة لشهر مارس الماضى من خلال تقريرا تم اصداره مؤخرا .

شيري تيجو 7 موديل 2023

ووفق التقرير الجديد للمجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات ، فإن السيارة شيري تيجو 7 تصدرت قوائم السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 347 مركبة في مختلف وحدات المرور.

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وتستمد السيارة  شيري تيجو 7 موديل 2023، قوتها من محرك 4 سلندر ، بسعة 1500 سي سي تيربو، و بقوة 145 حصانا ، و العزم الأقصى للدوران 210 نيوتن/متر، و نظام الجر أمامي، مع ناقل الحركة DSG أوتوماتيك من 6 سرعات .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتأتى السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بسرعة 180 كيلومتر في الساعة، و استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلو متر .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، بطول 4505 مم، و عرض كلي 1837 مم، و ارتفاع الكلي 1670 مم، و ارتفاع السيارة عن الأرض 210 مم، و قياس قاعدة العجلات: 2670 مم، و سعة خزان الوقود 57 لتر .

 

وتقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات مثل، مثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانية كهربائية، مع زر التشغيل والايقاف الخاص بالمحرك، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف مع وجود كاميرا خلفية.

شيري تيجو 7 موديل 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمدخل AUX و  USBوكاميرا خلفية، مع 2 AIRBAGS امامي، بجنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ، وبلوتوث، مع مشغل أقراص CD، بالإضافة إلى حساسات ركن، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات.

شيري تيجو 7 موديل 2023

اما عن أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 :

- فئة BASELINE بسعر 630,000 جنيه 

- فئة HIGHLINE بسعر 680,000 جنيه

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