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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالصور| بي واي دي تقدم نسختها الكهربائية الجديدة «SEAGULL».. اعرف سعرها

صدى البلد

تواصل شركة تصنيع السيارات الصينية بي واي دي، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عالميًا عن نسختها الجديدة SEAGULL، والتي تأتي بتصميم خارجي من فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، بالاضافة إلى اعتمادها على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية.

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بي واي دي SEAGULL

بي واي دي تقدم نسختها الكهربائية الجديدة "SEAGULL"

جاءت السيارة بي واي دي SEAGULL الجديدة بمحرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 75 حصانا، مع بطارية يصل مداها إلى 305 كيلومتر أو 405 كيلومتر بحسب الفئة المقدمة وذلك لسعة الشحنة الواحدة، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة.

بي واي دي SEAGULL

وتأتي السيارة بي واي دي SEAGULL بهيكل خارجي مميز من فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، مع عدد 4 أبواب، بالإضافة إلى سعة تخزين مناسبة مع تقنية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة اكبر، بينما ظهرت بمقدمة تتسم بالشراسة من خلال المصابيح الامامية ذات النظرات الحادة.

بي واي دي SEAGULL

واعتمدت السيارة بي واي دي SEAGULL على عجلات رياضية بقياس يتراوح بين 15 و 16 بوصة، مع نسبة طول اجمالية للسيارة بلغت 3.78 متر، بالإضافة إلى عرض كلي يقدر بـ 171 سم، و 154 سم للارتفاع، وأقواس نصف دائرية تزين أعلى منطقة العجلات.

بي واي دي SEAGULL

ودعمت السيارة بي واي دي SEAGULL بالعديد من التقنيات، أبرزها، مثبت سرعة، ومكيف هواء، وشاشة ملونة تعمل باللمس حيث يبلغ قياسها 10.1 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية وخلفية وحساسات حركة لسهولة التحكم، إلى جانب حزمة من وسائل دعم قائد المركبة.

بي واي دي SEAGULL

سعر بي واي دي SEAGULL

السيارة بي واي دي SEAGULL تقدم بقيمة سعرية تبدأ من 9 آلاف دولار.

بي واي دي SEAGULL
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