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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انسى فلوس البنزين .. سعر أيولوس "E7 PRO" الكهربائية في مصر |صور

السيارة أيولوس E7
السيارة أيولوس E7 PRO

تواصل السيارات الكهربائية تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية والمحلية، حيث تتمتع بالعديد من المقاومات ابرزها تقليل حجم الانبعاثات الكربونية الضارة، بالاضافة إلى توفير الكثير من النفقات الخاصة بتكالف الوقود التقليدي "البنزين".

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وتعتبر السيارة أيولوس E7 PRO واحدة من ابرز السيارات الكهربائية المطروحة داخل السوق المصري، والتي شهدت زيادة سعرية مع بداية شهر ابريل الجاري قدرت بـ 20 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.

السيارة أيولوس E7 PRO 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة أيولوس E7 PRO في مصر ومواصفاتها الفنية.

 

تأتي السيارة أيولوس E7 PRO الكهربائية بالعديد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة إلى مداخل لوصلة USB و AUX، وبلوتوث، مع امكانية توصيل الهواتف الذكية، ونظام صوتي ترفيهي.

السيارة أيولوس E7 PRO 

وتحتوي السيارة أيولوس E7 PRO الكهربائية على تقنية التحكم في الاوامر الصوتية عبر عجلة القيادة "مالتي فانكشن"، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ومثبت سرعة، ومقاعد من الجلد، بالاضافة إلى زر التحكم في التشغيل والايقاف، والكثير من اللمسات الداخلية العصرية والتي زينت قمرة القيادة.

السيارة أيولوس E7 PRO 

وحصلت السيارة أيولوس E7 PRO الكهربائية على جنوط رياضية 17 بوصة، مع قاعدة عجلات طولها 2700 مم، وبالاضافة إلى طول كلي يقدر بـ 4700 مم، و 1725 مم للعرض الكلي، إلى جانب مفهوم رباعي الابواب، وسعة تخزين خلفية، واضاءة بتقنية LED LIGHT.

السيارة أيولوس E7 PRO 

وتستمد السيارة أيولوس E7 PRO قوتها من سواعد محرك كهربائي الاداء، قادر على انتاج قوة اجمالية بلغت 160 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى بطارية سعة 50.3 كيلووات، ومتوسط مدى يقدر بـ 412 كيلومتر.

 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة أيولوس E7 PRO الكهربائية في مصر 

 

ارتفعت اسعار السيارة أيولوس E7 PRO الكهربائية بنسبة بلغت 20 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 945 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه.

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